Леонид Федун: «Дзюба? Великолепно!»
Владелец «Спартака» Леонид Федун оценил игру сборной России в отборочном матче Евро-2020 с командой Шотландии (4:0).
— Очень приятно. Мало приятных моментов сборная нам дарит. Но сегодня был один из них, — сказал Федун.
— Сейчас сборная в полном порядке?
— В полном или нет увидим в матче с Бельгией. А такую Шотландию обязаны обыгрывать.
— Как вам Дзюба?
— Великолепно.
— А Головин?
— Головин и Джикия... Пожалуй, это три лидера. Они в порядке — и сборная в порядке.
— Работу Черчесова можно оценить?
— Он — молодец. Мы оценили еще по чемпионату мира.
— Выйдем на чемпионат Европы?
— Выйдем, куда же денемся. (Александр Рогулев)
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира