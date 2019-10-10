Леонид Федун: «Дзюба? Великолепно!»

Владелец «Спартака» Леонид Федун оценил игру сборной России в отборочном матче Евро-2020 с командой Шотландии (4:0).

— Очень приятно. Мало приятных моментов сборная нам дарит. Но сегодня был один из них, — сказал Федун.

— Сейчас сборная в полном порядке?

— В полном или нет увидим в матче с Бельгией. А такую Шотландию обязаны обыгрывать.

— Как вам Дзюба?

— Великолепно.

— А Головин?

— Головин и Джикия... Пожалуй, это три лидера. Они в порядке — и сборная в порядке.

— Работу Черчесова можно оценить?

— Он — молодец. Мы оценили еще по чемпионату мира.

— Выйдем на чемпионат Европы?

— Выйдем, куда же денемся. (Александр Рогулев)

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира