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Криштиану Роналду забил 90-й гол за сборную. Это второй результат в истории футбола

10 сентября 2019, 22:26

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду отличился в матче отборочного турнира Евро-2020 против Литвы. Форвард реализовал пенальти на 7-й минуте. Для Роналду это 90-й гол за национальную команду. По данному показателю он занимает второе место в истории. Лидирует экс-форвард сборной Ирана Али Даеи (109 мячей).

Среди действующих игроков сборных Роналду лидирует по голам с большим отрывом. Вторым идет индийский футболист Сунил Чхетри (72), третьим — аргентинец Лионель Месси (68).

Трансляция матча Литва — Португалия

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