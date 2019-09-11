Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал покер в ворота Литвы в матче отборочного турнира Евро-2020 (5:1). На его счету стало 93 гола в составе сборной, по этому показателю он занимает второе место в истории футбола после Али Даеи (109).

— Я чувствую себя хорошо, — цитирует O Jogo Роналду. — Для меня большая честь представлять сборную, команда сегодня отлично выглядела, как и в матче с Сербией. Рад не только голам, но и уровню команды в последние годы.

«Золотой мяч»? Как я уже говорил, я не живу в футболе, думая об индивидуальных наградах. Это следствие коллективных трофеев. Но это приятно, лгать не буду. Важно помогать команде. Я забил Сербии, забил четыре сегодня, я очень рад.