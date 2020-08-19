Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Королевский футбольный союз Голландии назначил преемника Кумана в сборной

13:50

Временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Голландии будет Дуайт Лодевегес, сообщает официальный сайт Королевского футбольного союза.

Кроме того, Союз подтвердил, что Роналд Куман прекратил работу с командой и отправился тренировать «Барселону».

62-летний Лодевегес ранее работал помощником Кумана в национальной сборной. До этого тренировал «Херенвен», «Неймеген», «ПСВ», «Гронинген» и другие клубы.

Чемпионат Европы: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир