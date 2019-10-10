Когда Россия выйдет в финальный турнир Евро-2020. Это может случиться в октябре

После победы сборной Кипра над Казахстаном в гостевом матче отбора чемпионата Европы-2020 (2:1) сборная России сегодня не сможет оформить выход в финальный турнир. Путевку команда Станислава Черчесова могла получить в случае ничьей соперников в Нур-Султане и своей победы над Шотландией в матче в Москве (начало — 21.45).

Теперь россиянам при определенных раскладах хватит и четырех, и трех, и даже двух набранных очков в двух ближайших матчах — сегодня с шотландцами и 13 октября на Кипре, чтобы не откладывать решение вопроса до финиша отбора — 16 ноября с Бельгией в Санкт-Петербурге и 19 ноября в Сан-Марино.

Сборная может гарантировать себе участие в финальном турнире Евро-2020 в октябре, если:

— победит Шотландию и Кипр

— победит Шотландию и сыграет вничью с Кипром

— сыграет вничью с Шотландией и победит Кипр

— сыграет вничью с Шотландией и Кипром (дома россияне выиграли 1:0)

— проиграет Шотландии со счетом 0:1 (в гостях россияне выиграли 2:1), победит Кипр

Группа I

И В Н П М О 1. Бельгия 6 6 0 0 19-1 18 2. Россия 6 5 0 1 18-4 15 3. Кипр 7 3 1 3 13-7 10 4. Казахстан 7 2 1 4 9-11 7 5. Шотландия 6 2 0 4 5-13 6 6. Сан-Марино 6 0 0 6 0-28 0

Оставшиеся матчи:

10 октября. Бельгия — Сан-Марино, Россия — Шотландия

13 октября. Казахстан — Бельгия, Кипр — Россия, Шотландия — Сан-Марино

16 ноября. Кипр — Шотландия, Сан-Марино — Казахстан, Россия — Бельгия

19 ноября. Сан-Марино — Россия, Шотландия — Казахстан, Бельгия — Кипр

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