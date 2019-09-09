Когда Россия оформит путевку на Евро-2020? Может — уже в следующем матче
Для того, чтобы гарантировать себе выход на чемпионат Европы-2020, сборной России достаточно в оставшихся четырех турах набрать пять очков.
При этом россияне могут отобраться в финальный турнир уже 10 октября — за три тура до завершения отборочного турнира. Это случится, если команда Станислава Черчесова обыграет Шотландию, а Кипр и Казахстан повторно поделят очки.
В таком случае, Россия после семи матчей будет иметь в активе 18 баллов, а ее главные преследователи по восемь. Тогда как в розыгрыше останется девять очков.
Группа I
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Бельгия
|
6
|
6
|
0
|
0
|
19-1
|
18
|
2. Россия
|
6
|
5
|
0
|
1
|
18-4
|
15
|
3. Казахстан
|
6
|
2
|
1
|
3
|
8-9
|
7
|
4. Кипр
|
6
|
2
|
1
|
3
|
11-6
|
7
|
5. Шотландия
|
6
|
2
|
0
|
4
|
5-13
|
6
|
6. Сан-Марино
|
6
|
0
|
0
|
6
|
0-28
|
0
10 октября. Казахстан — Кипр, Бельгия — Сан-Марино, Россия — Шотландия
13 октября. Казахстан — Бельгия, Кипр — Россия, Шотландия — Сан-Марино
16 ноября. Кипр — Шотландия, Сан-Марино — Казахстан, Россия — Бельгия
19 ноября. Сан-Марино — Россия, Шотландия — Казахстан, Бельгия — Кипр
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира