Клинтон Нжи: «В лиге чемпионов у «Зенита» нет карт в рукаве»

Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи, ранее выступавший за «Лион», поделился мнением о борьбе французского клуба с «Зенитом» в групповом турнире Лиги чемпионов. После пяти матчей у обеих команд по семь очков.

— Думаю, у «Зенита» сейчас нет карт в рукаве, — цитируют Нжи «Известия». — Если «Лион» хочет преодолеть групповой этап, это зависит только от него. Я выступал за этот клуб и до сих пор поддерживаю его. И желаю команде удачи в Лиге чемпионов.

— Они играют в Лиге чемпионов и выступают там весьма неплохо. Видел, что недавно «Зенит» выиграл у «Лиона». Мы знаем, с чем можем столкнуться в игре против этой команды, но полны решимости и надеемся добыть очки. Будем выкладываться, покажем максимальную отдачу — это самое главное.

— Кого считаете самым опасным игроком в составе «Зенита»?

— Думаю, многие футболисты там очень опасны. В «Зените» хватает опытных и хороших игроков. Мы же будем стараться защищаться совместными усилиями, всей командой. Посмотрим, какого результата нам удастся добиться в Санкт-Петербурге.

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