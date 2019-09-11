Клеман Лангле: «Очень рад забить свой первый гол за сборную Франции»

Защитник сборной Франции Клеман Лангле после победы над Андоррой в матче отборочного турнира Евро-2020 (3:0) признался, что очень рад дебютному голу.

— Я был очень рад забить свой первый гол за сборную, — цитирует пресс-служба УЕФА Лангле. — Я не специалист по празднованию забитых мячей, но был очень доволен, и это был важный гол для меня и команды.

Думаю, мы хорошо сыграли в этих двух матчах. Набрали шесть очков и забили много голов. Рафаэль Варан — опытный защитник, и он подсказывает мне из игры в игру. Мы хорошо дополняем друг друга.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира