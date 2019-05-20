Кларк возглавил сборную Шотландии

Стив Кларк назначен новым главным тренером сборной Шотландии, сообщает пресс-служба шотландской футбольная ассоциация.
С 55-летним специалистом подписан трехлетний контракт. Кларк был признан лучшим тренером в шотландском премьершипе. Под его руководством "Килмарнок" занял третье место в чемпионате.
– Для меня большая честь возглавить сборную Шотландии, я буду выполнять эти обязанности с гордостью и преданностью, – приводит слова Кларка официальный сайт ассоциации.
Я верю, что в нашей команде собраны талантливые игроки, которые могут добиться успеха на международной арене. Я с нетерпением жду совместной работы с ними и готов помочь им в реализации этих амбиций.
Шотландия вместе со сборной России выступает в группе I отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.
✅ PFA Manager of the Year 2018-19– Scotland National Team (@ScotlandNT) 20 мая 2019 г.
✅ SFWA Manager of the Year 2018-19
✅ SFWA Manager of the Year 2017-18
Your new Scotland National Team Head Coach is...#NothingMattersMore pic.twitter.com/M8VSTpjLhd