Источник: Саутгейт намерен вызвать в сборную Англии вратаря «Шеффилда»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт? рассматривает вратаря «Шеффилда» Дина Хендерсона для заявки на чемпионат Европы-2020, сообщает Daily Mirror.

По сведениям издания, Саутгейт хочет посмотреть на 22-летнего вратаря в преддверии Евро-2020, поскольку давление вратаря Джордана Пикфорда возрастает.

В текущем сезоне Хендерсон, арендованный у «Манчестер Юнайтед», провел 26 матчей в АПЛ, в которых пропустил 19 мячей и 4 раза сыграл на ноль.

В составе сборной Англии U-20 Хендерсон стал чемпионом мира в качестве запасного вратаря.