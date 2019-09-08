Испания разгромила Фарерские острова, Швеция и Норвегия сыграли вничью

В отборочном матче Евро-2020 сборная Испании разгромила команду Фарерских островов со счетом 4:0. По дублю сделали Родригу и Пако Алькасер, причем последний дважды отличился в добавленное ко второму тайму время.

Еще в одно матче группы F Швеция и Норвегия сыграли вничью — 1:1.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир

Группа F

Швеция — Норвегия — 1:1 (0:1)

Голы: Йохансен, 45 (0:1). Форсберг, 60 (1:1).

Швеция: Ольсен, Гранквист, Лустиг, Бенгтссон, Линделеф, Ларссон, Экдаль (Г.Свенссон, 84), Куэйсон (Берг, 77), Форсберг, Олссон, Исак (Андерссон, 77).

Норвегия: Ярстейн, Региниуссен, Эль-Абделлауи, Алеесами, Нордтвейт, Хенриксен (Эль-Юнусси, 64), Сельнес, Йохансен (Холанд, 76), Эдегор, Берге, Кинг.

Предупреждения: Хенриксен, 44. Экдаль, 66. Ларссон, 70.

Судья: Винчич (Словения).

8 сентября. Стокгольм. Стадион «Френдс Арена».

Испания — Фарерские острова — 4:0 (1:0)

Голы: Родриго, 13 (1:0). Родриго, 50 (2:0). Пако Алькасер, 90 (3:0). Пако Алькасер, 90+3 (4:0).

Испания: де Хеа, Серхио Рамос (Нуньес, 84), Карвахаль, Хосе Гайя, Эрмосо, Парехо, Тиагу Алькантара, Эрнандес, Родриго, Сусо (Сарабия, 68), Оярсабаль (Пако Алькасер, 60).

Фарерские острова: Нильсен, Грегерсен, Бальдвинссон (Эриксен, 55), Давидсен, Ватнхамар, Ханссон, Ватнсдаль, Хендрикссон Ольсен, Бьярталид, Эдмундссон (Бартальстову, 65), К.Ольсен (Эгилссон, 87).

Предупреждения: Тиагу Алькантара, 45. Серхио Рамос, 73.

Судья: Якубик (Польша).

8 сентября. Хихон. Стадион «El Molinon».

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира