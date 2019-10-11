Нападающий сборной Франции Оливье Жиру открыл счет в матче отборочного турнира Евро-2020 против Исландии. Форвард во втором тайме реализовал пенальти. Для него это 37-й мяч за национальную команду.

По этому показателю Жиру занимает третье место в истории сборной Франции. Лидирует Тьерри Анри (51), вторым идет Мишель Платини (41).

Жиру проводит 94-ю игру за национальную команду. Это десятый результат в истории французской сборной.

Трансляция матча Исландия — Франция