Стали известны составы Исландии и Франции на матч отборочного турнира Евро-2020. С первых минут в составе исландцев появится защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон. Игрок ЦСКА Арнор Сигурдссон, а также Видар Ерн Кьяртанссон из «Рубина» и Йон Гудни Фьолусон из «Краснодара» начнут встречу на скамейке запасных.

Исландия: Хальдорссон — Палссон, Р. Сигурдссон, Арнасон, А. Скуласон — Гвюдмундссон, Б. Бьярнасон, Сигурьонссон, Траустасон — Сигторссон, Г. Сигурдссон.

Запасные — Кристинссон, И. Йонссон, Б. Севарссон, Фьолусон, Ингасон, Финнбогасон, Херманнссон, А. Сигурдссон, Фридьонссон, Кьяртанссон, Халльфредссон, Бедварссон.

Франция: Манданда — Павар, Лангле, Варн, Динь — Матюиди, Канте, Толиссо — Гризманн, Жиру, Коман.

Запасные — Ареола, Майньян, Кимпембе, Ндомбеле, Лемар, Бен Йеддер, Зума, Сиссоко, Сидибе, Иконе, Эрнандес, Плеа.

Игра начнется в 21.45 по московскому времени.

Трансляция матча Исландия — Франция