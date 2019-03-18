Ильзат Ахметов: "Сделаю все зависящее, чтобы сыграть с бельгийцами"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов оценил свои шансы дебютировать в национальной команде в матче отборочного турнира Евро-2020 со сборной Бельгии.

– Что скажете о сборной Бельгии?

– Это топ-команда, не стоит даже говорить о ней. Все знает, кто там играет, какая это команда. Будем тщательно готовиться. Лидер бельгийцев – Эдер Азар, один из лучшх игроков мира

– Как оцениваете свои шансы сыграть?

– Буду делать все, что от меня зависит, буду выкладываться по-максимуму. А там уже решит тренерский штаб. К сборной я готов, но шансы сыграть оценивать не буду. (Александр Рогулев)