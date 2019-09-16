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Игроком сборной Косово после матча с Англией заинтересовался «МЮ»

16 сентября 2019, 09:23

Нападающий «Фенербахче» Ведат Муричи попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», утверждает Fanatik. Представители «МЮ» сегодня посетят матч чемпионата Турции, в котором «Фенербахче» встретится с «Аланьяспором».

10 сентября Муричи отличился в составе сборной Косово против Англии в матче отборочного турнира Евро-2020 (3:5). В нынешнем чемпионате Турции он провел три матча и забил два гола.

В «Фенербахче» Мурики перешел этим летом из «Ризеспора».

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