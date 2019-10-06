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Игроки сборной России провели восстановительную тренировку в Новогорске

6 октября 2019, 17:17

Игроки сборной России провели восстановительную тренировку в тренажерном зале в Новогорске, сообщает официальный Twitter национальной команды. В занятии принимали участие те, кто играл в чемпионате России в субботу. Остальные прибудут в расположение национальной команды после воскресных игр.

Россияне сыграют против Шотландии 10 октября в Москве (начало в 21.45 мск). Матч Кипр — Россия пройдет 13 октября в Никосии (19.00 мск).

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