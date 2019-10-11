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Игроки сборной России и фанаты отмечают победу над Шотландией. Исландские хлопки

11 октября 2019, 00:09
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Сборная России с крупным счетом обыграла команду Шотландии в отборочном матче Евро-2020 (4:0). После окончания встречи игроки российской команды подошли к трибунам и отметили с болельщиками победу.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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