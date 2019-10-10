Хорватия разгромила Венгрию, Словакия и Уэльс сыграли вничью

В рамках отборочного раунда Евро-2020 в группе E прошли два матча. Хорватия разгромила Венгрию (3:0), а Словакия и Уэльса сыграли вничью (1:1).

Чемпионат Европы. Отборочный турнир

Группа E

Хорватия — Венгрия — 3:0 (3:0)

Голы: Модрич, 5 (1:0). Петкович, 24 (2:0). Петкович, 42 (3:0).

Нереализованный пенальти: Перишич, 55 (вратарь)

Хорватия: Ливакович, Ловрен, Д.Вида, Едвай, Баришич, Модрич (Ковачич, 67), Ракитич (Влашич, 74), Брозович, Перишич (Брекало, 60), Петкович, Ребич.

Венгрия: Гулачи, Кадар (Ланг, 46), Корхут, Орбан, Джуджак (Надь, 60), Ловренчич, Хольман, Кляйнхайслер, М.Вида, Шоллои (Варга, 76), Солои.

Предупреждения: Кляйнхайслер, 18. Д.Вида, 31. Брозович, 45. Ловренчич, 82.

Удаление: Кляйнхайслер, 56.

Судья: Орсато (Италия).

10 октября. Сплит. Стадион «Полюд''.

Словакия — Уэльс — 1:1 (0:1)

Голы: Мур, 25 (0:1). Куцка, 53 (1:1).

Словакия: Дубравка, Пекарик, Дьембер, Шкриньяр, Ганцко, Хамшик, Куцка, Мак (Гараслин, 79), Руснак, Лоботка, Боженик (Шафранко, 86).

Уэльс: Хеннесси, Дэйвис, К.Робертс, Локьер, Ампаду (Моррелл, 58), Родон, Аллен, Джон.Уильямс (Уилсон, 66), Джеймс, Бэйл, Мур.

Предупреждения: Бэйл, 15. Ампаду, 33. Джон.Уильямс, 50. Дьембер, 51. Джеймс, 90+4.

Удаление: Дьембер, 88.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

10 октября. Трнава. Стадион «Антон Малатински».

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира