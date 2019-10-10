Хорватия разгромила Венгрию, Словакия и Уэльс сыграли вничью
В рамках отборочного раунда Евро-2020 в группе E прошли два матча. Хорватия разгромила Венгрию (3:0), а Словакия и Уэльса сыграли вничью (1:1).
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
Группа E
Хорватия — Венгрия — 3:0 (3:0)
Голы: Модрич, 5 (1:0). Петкович, 24 (2:0). Петкович, 42 (3:0).
Нереализованный пенальти: Перишич, 55 (вратарь)
Хорватия: Ливакович, Ловрен, Д.Вида, Едвай, Баришич, Модрич (Ковачич, 67), Ракитич (Влашич, 74), Брозович, Перишич (Брекало, 60), Петкович, Ребич.
Венгрия: Гулачи, Кадар (Ланг, 46), Корхут, Орбан, Джуджак (Надь, 60), Ловренчич, Хольман, Кляйнхайслер, М.Вида, Шоллои (Варга, 76), Солои.
Предупреждения: Кляйнхайслер, 18. Д.Вида, 31. Брозович, 45. Ловренчич, 82.
Удаление: Кляйнхайслер, 56.
Судья: Орсато (Италия).
10 октября. Сплит. Стадион «Полюд''.
Словакия — Уэльс — 1:1 (0:1)
Голы: Мур, 25 (0:1). Куцка, 53 (1:1).
Словакия: Дубравка, Пекарик, Дьембер, Шкриньяр, Ганцко, Хамшик, Куцка, Мак (Гараслин, 79), Руснак, Лоботка, Боженик (Шафранко, 86).
Уэльс: Хеннесси, Дэйвис, К.Робертс, Локьер, Ампаду (Моррелл, 58), Родон, Аллен, Джон.Уильямс (Уилсон, 66), Джеймс, Бэйл, Мур.
Предупреждения: Бэйл, 15. Ампаду, 33. Джон.Уильямс, 50. Дьембер, 51. Джеймс, 90+4.
Удаление: Дьембер, 88.
Судья: дель Серро Гранде (Испания).
10 октября. Трнава. Стадион «Антон Малатински».
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
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https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2020/qualify/groups/?from=header-main-menu