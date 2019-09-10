Хорват Никола Юрчевич: «Мое сердце билось с Азербайджаном»

Главный тренер сборной Азербайджана Никола Юрчевич прокомментировал ничейный результат в матче отборочного турнира Евро-2020 с командой Хорватии (1:1). Специалист родился в Хорватии.

— Я очень и очень счастлив, благодаря сегодняшнему результату и игре, — цитирует Azerisport Юрчевича. — Горжусь своими футболистами. Мы играли против вице-чемпионов мира, в составе которых есть самые классные футболисты мира. Хорватия играла в честный футбол, с чем я ее поздравляю. Конечно, особенной благодарности заслуживают наши болельщики. Во втором тайме у нас была незабываемая поддержка.

Я сам — хорват, обычно мое сердце бьется с Хорватией. Но сегодня я всем сердцем был азербайджанцем, и мое сердце билось с Азербайджаном. Все мы заслужили такой результат. В последнее время у нас были хорошие игры, но результат получался неудачным. Сегодня мы добились положительного итога. Мне тяжело говорить, так как я сейчас на эмоциях. Я рад, что сегодня азербайджанские болельщики счастливы.

Мы прогрессируем с каждой игрой. Что нам ждать от следующих матчей? Все наши соперники — фавориты группы и в матчах с нами. В таких встречах нужно, чтобы 10 футболистов сыграли отлично, а 11-й — потрясающе. Сегодня у нас был потрясающим вратарь. Так же должно быть и в следующих матчах, потому что мы — не фавориты