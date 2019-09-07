Хет-трик Кейна помог Англии разгромить Болгарию
В отборочном матче Евро-2020 сборная Англии разгромила команду Болгарии со счетом 4:0. Хет-трик сделал форвард англичан Харри Кейн, который два раза реализовал пенальти.
Англичане одержали три победы в трех матчах и возглавляют группу A. Болгария с 2 очками осталась на последнем месте.
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
Группа A
Англия — Болгария — 4:0 (1:0)
Голы: Кейн, 24 (1:0). Кейн, 50 — с пенальти (2:0). Стерлинг, 55 (3:0). Кейн, 73 — с пенальти (4:0).
Англия: Пикфорд, Триппьер, Магуайр, Кин, Роуз, Райс, Баркли, Хендерсон (Маунт, 67), Кейн (Окслейд-Чемберлен, 77), Рэшфорд, Стерлинг (Санчо, 71).
Болгария: Илиев, С.Попов, Божиков, Бодуров (К.Димитров, 65), Недялков, Г.Иванов (Младенов, 82), Малинов, Сармов, И.Попов, Вандерсон, Марселинью (Десподов, 67).
Предупреждения: Кин, 30. Бодуров, 36. Роуз, 90+2.
Судья: Гвида (Италия).
7 сентября. Лондон. Стадион «Уэмбли».
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
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https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2020/qualify/groups/