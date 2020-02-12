Хашманян покинул сборную Армении. Он возглавил команду три месяца назад

Главный тренер сборной Армении Абрахам Хашманян пкинул свой пост, сообщает официальный Twitter Федерации футбола страны.

Соглашение с 52-летним специалистом расторгнуто по взаимному согласию с Федерацией футбола Армении.

Хашмнян возглавил сборную Армении 6 ноября 2019 года. Под его руководством команда провела два матча квалификации Евро-2020: против Греции (0:1) и Италии (1:9).