Готов ли Санкт-Петербург перехватить Евро-2020 у проблемных городов? Отвечает Сорокин

Председатель организационного комитета «Россия-2020» и член совета ФИФА Алексей Сорокин объяснил «СЭ» текущую ситуацию с переносом чемпионата Европы-2020 на 2021 год. Ранее УЕФА перенес заседание исполкома с 27 мая на 17 июня после того, как несколько городов не дали гарантий на проведение матчей Евро.

— Еще два с половиной месяца назад российская сторона предложила УЕФА содействие в случае возникновения непредвиденных ситуаций, — заявил Сорокин. — Тогда мы еще не представляли масштаб неприятностей, в которых окажется весь мир. Так что надо дойти до понимания ситуации, но у меня нет ощущения, что города откажутся от проведения, никакие признаки не указывают на это. Насколько я могу судить, идет утрясание различных деталей.

— Речь о незначительных сложностях?

— Да, все дело в том, что существовали ранее согласованные графики концертов и других мероприятий и, скорее всего, есть подписанные контракты на следующий год. Перенос Евро приводит к изменениям, но это не означает, что все готовы отказаться. Чемпионат Европы — крайне престижная возможность, к которой все города очень долго шли и проделали большую работу.

— Санкт-Петербург готов предложить УЕФА взять на себя проведение проблемных матчей, если какой-то город откажется?

— Мы очень сильно забегаем вперед. В случае официального обращения проведем серьезное обсуждение с привлечением федеральных и городских властей. Нужно участь все аспекты — безопасность и финансы. (Евгений Белоусов)

Евро должен был пройти в июне и июле 2020 года в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Санкт-Петербурге, Будапеште, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Глазго, Бильбао, Амстердаме. Из-за пандемии COVID-19 его перенесли на год, новые сроки — с 11 июня по 11 июля. Большинство из упомянутых городов подтвердили свою готовность. Предположительно, весь процесс тормозят Рим и Амстердам. Из-за них невозможно составить и утвердить новое расписание матчей, определить города, где они состоятся, и заново организовать продажу билетов.

— В принципе, идея осталась той же — провести турнир в тех же 12 городах. На сегодня с девятью из них все решено. В трех других есть некоторые вопросы, которые мы продолжаем обсуждать. Если не удастся играть в 12 городах, готовы сделать это в десяти, девяти или восьми, — сказал на днях президент УЕФА Александер Чеферин в интервью BeIn.