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«Гордимся успехами Комличенко». «Краснодар» поздравил воспитанника с дебютом за сборную России

11 октября 2019, 11:30
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Нападающий сборной России Николай Комличенко стал первым воспитанником «Краснодара», дебютировавшим в составе национальной команды. Случилось это в матче отборочного турнира Евро-2020 Россия — Шотландия (4:0).

«Мы гордимся успехами Николая и желаем ему закрепиться в составе сборной», — говорится в сообщении.

24-летний Комличенко вышел на поле на 86-й минуте, заменив автора дубля Артема Дзюбу. Результативными действиями воспитаннику «Краснодара» отметиться не удалось.

Россия — Шотландия

Публикация от FC Krasnodar / ФК Краснодар (@fckrasnodar)

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