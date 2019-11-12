Гомес после конфликта со Стерлингом тренировался с царапиной
12 ноября 2019, 17:44
Защитник сборной Англии Джо Гомес сегодня провел тренировку с командой. Журналисты обратили внимание на царапину под его правым глазом. До этого стало известно о его конфликте с партнером по сборной Рахимом Стерлингом, после чего последний был исключен из состава национальной команды.
Стерлинг до этого поругался на тренировке с Гомесом. У них уже была перепалка во время матча чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 3:1. Также сообщалось, что игроки сборной Англии недовольны решением главного тренера команды Гарета Саутгейта исключить Стерлинга.
Here's another angle on the Joe Gomez scratch pic.— Elliot Wagland (@elliotwagland) November 12, 2019
? via @Reuters pic.twitter.com/sAZrAWlf6F
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