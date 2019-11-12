Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Гомес после конфликта со Стерлингом тренировался с царапиной

12 ноября 2019, 17:44
Теги:

Защитник сборной Англии Джо Гомес сегодня провел тренировку с командой. Журналисты обратили внимание на царапину под его правым глазом. До этого стало известно о его конфликте с партнером по сборной Рахимом Стерлингом, после чего последний был исключен из состава национальной команды.

Стерлинг до этого поругался на тренировке с Гомесом. У них уже была перепалка во время матча чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 3:1. Также сообщалось, что игроки сборной Англии недовольны решением главного тренера команды Гарета Саутгейта исключить Стерлинга.

Опрос

проголосовало: 21277
Все опросы
Какого результата добьется сборная России на Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир