Голодец возглавила координационный совет по проведению матчей Евро-2020 в России

Главой координационного совета по проведению матчей чемпионата Европы-2020 стала заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец. Об этом говорится в распоряжении Правительства.
Заместителем председателя координационного совета стал министр спорта РФ Павел Колобков. Полный список доступен на сайте правительства РФ.
Чемпионат Европы пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 странах Европы. Три матча группового этапа и один матч четвертьфинала состоятся в Санкт-Петербурге.
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
Дополнительная информация
http://static.government.ru/media/files/sqDBsxC4B45mO5NKc2JgVJpLtavzNVXx.pdf
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