Голландия на выезде одержала волевую победу над Германией

В отборочном матче Евро-2020 сборная Германии принимала команду Голландии. Гости одержали голевую победу со счетом 4:2.

Голландцы одержали вторую победу в трех матчах и занимает третеь место в таблице группы C. Германия с 9 баллами после 4 матчей идет на втором месте. Возглавляет группу сборная Северной Ирландии с 12 очками.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир

Группа C

Германия — Голландия — 2:4 (1:0)

Голы: Гнабри, 9 (1:0). Ф.де Йонг, 59 (1:1). Та, 66 — в свои ворота (1:2). Кроос, 73 — с пенальти (2:2). Мален, 79 (2:3). Вайналдум, 90+1 (2:4).

Германия: Нойер, Клостерманн, Зюле, Та, Гинтер (Брандт, 84), Киммих, Кроос, Шульц, Гнабри, Вернер (Хаверц, 61), Ройс (Гюндоган, 61).

Голландия: Силлессен, Дюмфрис (Преппер, 58), де Лигт, ван Дейк, Блинд, де Рон (Мален, 58), Вайналдум, Ф.де Йонг, Промес, Депай, Бабел (Аке, 81).

Предупреждения: Киммих, 35. Депай, 35. де Рон, 49. Ф.де Йонг, 72.

Судья: Диаш (Португалия).

6 сентября. Гамбург. Стадион «Фолькспаркштадион».

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира