Главный тренер сборной Сан-Марино считает, что сборная Бельгии может выиграть чемпионат Европы

Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варелла прокомментировал разгромное поражение от команды Бельгии (0:9) в матче отборочного турнира Евро-2020.

— Бельгия стремилась играть в высоком темпе, — цитирует главного тренера Сан-Марино официальный сайт УЕФА. — Мы были их спарринг-партнером и должны сбыли создавать конкуренцию, что очень сложно. Наш позитивный дух исчез после первого гола.

Я думаю, что Бельгия может выиграть чемпионат Европы, а не просто зайти далеко. Мне очень понравилась их игра.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира