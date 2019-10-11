Главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон прокомментировал победу над командой Казахстана (2:1) в матче отборочного турнира Евро-2020.

— Сложная игра между двумя командами, которые стремились победить, — цитирует Бен-Шимона Sports.kz. — Это было непростое испытание. Мы постарались показать нашу лучшую игру. У нас большое уважение к Казахстану и его тренеру. Мы реализовали все свои моменты и это стало залогом успеха.

Было непросто привыкнуть к новым условиям, искусственному полю. Конечно, и ритм игры был довольно высок. Я не хочу, чтобы это было оправданием. Мы старались сбалансировать игру. Важно, как ты заканчиваешь матча, а не начинаешь. Я еще раз хочу сказать, что мы играли против сильной команды. В Казахстане непросто любой команде. Это касается и Бельгии, России. Поэтому для нас это большая победа.

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