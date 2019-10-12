Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Главный тренер сборной Чехии: «Понадобится время понять, что победили Англию»

02:48
Теги:

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы прокомментировал победу над командой Англии (2:1) в матче отборочного турнира Евро-2020.

— Мне понадобится время, чтобы понять, что мы победили такую ??большую команду, — цитирует главного тренера Чехии официальный сайт УЕФА. — Победа над Англией — большой успех для нашей страны. После поражения 0:6 никто не ожидал, что победим. Все игроки заслуживают похвалы, но команда действовала здоров.

Нам предстоит решающая игра против Косово дома. Если будем действовать также, то нам удастся пройти квалификацию.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир