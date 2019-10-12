Главный тренер сборной Чехии: «Понадобится время понять, что победили Англию»

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы прокомментировал победу над командой Англии (2:1) в матче отборочного турнира Евро-2020.

— Мне понадобится время, чтобы понять, что мы победили такую ??большую команду, — цитирует главного тренера Чехии официальный сайт УЕФА. — Победа над Англией — большой успех для нашей страны. После поражения 0:6 никто не ожидал, что победим. Все игроки заслуживают похвалы, но команда действовала здоров.

Нам предстоит решающая игра против Косово дома. Если будем действовать также, то нам удастся пройти квалификацию.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира