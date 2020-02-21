Главный редактор «СЭ» вошел в состав рабочей группы по реализации спецпроектов РФС в СМИ

В Доме футбола состоялось заседание комитета по маркетингу РФС под председательством Дениса Соловьева. Помимо членов комитета, в заседании приняли участие также генеральный секретарь РФС Александр Алаев и заместитель генерального секретаря Максим Митрофанов, сообщает официальный сайт организации.

В ходе работы участники обсудили вопросы ребрендинга РФС, статуса лицензионной программы российской премьер-лиги, а также формирования маркетинговой стратегии и экономической модели по реорганизации ПФЛ. Кроме того, по итогам заседания в работу был принят совместный план маркетинговых активностей РФС и АНО Оргкомитет «Евро-2020» во время чемпионата Европы-2020, утверждена дата проведения фестиваля «Наши парни» на Евро-2020 с участием игроков сборной России — 8 июня. В настоящее время продолжается работа над финализацией списка городов по проведению фан-зон РФС «Наши парни на Евро».

Для осуществления планов по итогам заседания был утвержден состав рабочей группы по реализации спецпроектов РФС в СМИ. В него вошли главный редактор «Редакция «Спорт-Экспресс» Максим Максимов, руководитель службы коммуникаций РФС Кирилл Мельников, руководитель службы маркетинга и коммерции РФС Илья Фимушкин, руководитель службы мероприятий и активаций РФС Кирилл Терешин, начальник департамента управления Президента РФ по общественным связям и коммуникациям Дмитрий Рыжков, директор по работе с корпоративными и государственными сегментами «Газпром-Медиа Радио» Жанна Люкшина, пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром нефть» Евгений Тимошинов, главный продюсер «ГПМ Матч» Наталья Билан.