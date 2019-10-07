«Главное — не отморозить нос и уши». Черышев и Кудряшов утепляются
15:55
Игроки сборной России Денис Черышев и Федор Кудряшов утеплились на тренировке в Новогорске. Сейчас в Москве зафиксировано 3 градуса тепла, россияне готовятся к матчу отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией.
«Главное — не отморозить нос и уши», — прокомментировала фотографии футболистов пресс-служба сборной.
Главное, не отморозить ?и?? pic.twitter.com/9wEVxuOGaY— Сборная России (@TeamRussia) October 7, 2019
Тренировка @teamrussia в Новогорске ? pic.twitter.com/kFTjG4UBZI— Сборная России (@TeamRussia) October 7, 2019
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