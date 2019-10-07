Игроки сборной России Денис Черышев и Федор Кудряшов утеплились на тренировке в Новогорске. Сейчас в Москве зафиксировано 3 градуса тепла, россияне готовятся к матчу отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией.

«Главное — не отморозить нос и уши», — прокомментировала фотографии футболистов пресс-служба сборной.

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