Глава Украинской ассоциации футбола: «Уверен, что Шевченко продолжит работу со сборной»

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал о том, будет ли продлен контракт с главным тренером национальной команды Андреем Шевченко.

— Думаю, ответ на этот вопрос очевиден, ведь и болельщикам, и игрокам команды невозможно сейчас представить национальную сборную без Андрея Шевченко, — приводит слова официальный сайт УАФ. - Решение напрашивается, но объявлено об этом лишь тогда, когда контракт будет официально пролонгирован. Я уверен, что ситуация разрешится положительно, и наша сборная будет готовиться к Евро в 2021 году в полном составе во главе с Андреем Шевченко.

— Перенос Евро на следующий год может пойти сборной на пользу?