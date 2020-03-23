Глава Украинской ассоциации футбола: «Уверен, что Шевченко продолжит работу со сборной»
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал о том, будет ли продлен контракт с главным тренером национальной команды Андреем Шевченко.
— Думаю, ответ на этот вопрос очевиден, ведь и болельщикам, и игрокам команды невозможно сейчас представить национальную сборную без Андрея Шевченко, — приводит слова официальный сайт УАФ. - Решение напрашивается, но объявлено об этом лишь тогда, когда контракт будет официально пролонгирован. Я уверен, что ситуация разрешится положительно, и наша сборная будет готовиться к Евро в 2021 году в полном составе во главе с Андреем Шевченко.
— Перенос Евро на следующий год может пойти сборной на пользу?
— Сравнивать национальную команду, которая сейчас, с той, которая будет в следующем году, — это также неблагодарное дело. Молодые игроки могут развить свои лучшие качества и за год стать открытием турнира, могут восстановиться наши лидеры, которые сейчас травмированы. Но говорить сейчас, это лучше или хуже для нас, является неправильным. Футбол впервые получил такой стресс. Я надеюсь, что мы справимся с ним.