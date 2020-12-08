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Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге пока не знает, сколько зрителей смогут посещать матчи

8 декабря 2020, 20:50
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Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал, что пока нет ясности, при каком количестве зрителей на трибунах будут проводиться матчи чемпионата Европы.

— Подготовка к этому турниру одна из самых нестандартных. Таких больших переносов мировой футбол не видел очень давно, — сказал Сорокин в интервью журналисту Илье Казакову на канале «Россия 24». — Теперь с каждым месяцем ясности все больше и больше. УЕФА очень четко высказался.

Количество зрителей на матчах? Сейчас говорить об этом нецелесообразно: ясность наступит в марте. Тогда мы будем готовиться, имея определенный формат.

Чемпионат Европы, который был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса, должен пройти с 11 июня по 11 июля в 12 городах.

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