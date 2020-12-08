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Глава оргкомитета Евро-2020 в России рассказал, как УЕФА готовится к турниру в условиях эпидемии коронавируса

8 декабря 2020, 21:30
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Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал, как УЕФА готовится к турниру в условиях эпидемии коронавируса.

— Были созданы соответствующие регламенты, которые постоянно корректируются, — сказал Сорокин в интервью журналисту Илье Казакову на телеканале «Россия 24». — Это предмет самого пристального внимания. Даже социальное дистанцирование игроков предусмотрено в определенных зонах. С одной стороны нужно сохранить дух игр, но с другой стороны необходимо позаботиться о здоровье спортсменов, их безопасности. Надо примирить очень много интересов.

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