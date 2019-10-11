Вратарь сборной России Гильерме после матча отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (4:0) прокомментировал итоги игры.

— Впервые после реконструкции играю здесь, — сказал Гильерме на португальском. — Очень красивый стадион, много болельщиков, прекрасная атмосфера. Матч был спокойным для меня. Первый тайм был достаточно тяжелым, но мы стали агрессивнее во втором тайме. И забили. Всегда игра идет легче, если забиваешь первый гол. Нам осталось набрать одно очко. Хотим теперь победить Кипр на выезде.

— Как вам матч против Шотландии?

— Матч — хороший, — ответил вратарь сборной по-русски. (Ярослав Сусов)

После победы над Шотландией (4:0) сборная России закрепилась на втором месте в группе отборочного турнира Euro-2020. Отставание от Бельгии, занимающей первую строчку, составляет три очка.