Гиггз запретит Бэйлу играть в гольф во время Евро-2020

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз запретит нападающему Гарету Бэйлу играть в гольф во время чемпионата Европы-2020, сообщил представитель Футбольной ассоциации страны Джонатан Форд.

— Райан ясно дал понять, что на базе наше внимание должно быть сосредоточено на футболе, — цитирует Форда The Times. — Гольфа не будет в моем списке, когда я оценю возможные места базирования.

Нельзя попасть в ситуацию, когда в команде игроки, рискующие состоянием здоровья из-за гольфа. Я ценю, что некоторые смотрят на это по-другому. Нельзя тренироваться весь день, развлечение должно быть.

Сборная Уэльса на групповом этапе Евро-2020 встретится с Италией, Турцией и Швейцарией.