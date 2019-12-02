Гиггз запретит Бэйлу играть в гольф во время Евро-2020
2 декабря 2019, 16:54
Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз запретит нападающему Гарету Бэйлу играть в гольф во время чемпионата Европы-2020, сообщил представитель Футбольной ассоциации страны Джонатан Форд.
— Райан ясно дал понять, что на базе наше внимание должно быть сосредоточено на футболе, — цитирует Форда The Times. — Гольфа не будет в моем списке, когда я оценю возможные места базирования.
Нельзя попасть в ситуацию, когда в команде игроки, рискующие состоянием здоровья из-за гольфа. Я ценю, что некоторые смотрят на это по-другому. Нельзя тренироваться весь день, развлечение должно быть.
Сборная Уэльса на групповом этапе Евро-2020 встретится с Италией, Турцией и Швейцарией.
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