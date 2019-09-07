Германия проиграла дома в матче отбора к чемпионату Европы впервые с 2007 года

В отборочном матче Евро-2020 сборная Германии дома проиграла команде Голландии — 2:4. Германия уступила в отборочном турнире к континентальному первенству впервые с 2007 года. Тогда Чехия победила немцев со счетом 3:0.

Сборная Германии пропустила 4 гола дома впервые за 7 лет.

Голландцы одержали вторую победу в трех матчах и занимают третье место в таблице группы C. Германия с 9 баллами после 4 матчей идет на втором месте. Возглавляет группу сборная Северной Ирландии с 12 очками.

Германия — Голландия

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира