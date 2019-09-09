Германия победила Северную Ирландию и возглавила группу, Голландия разгромила Эстонию

Состоялись два матча отборочного раунда Евро-2020 в группе C. Сборная Германии на выезде переиграла команду Северной Ирландии — 2:0.

Голландия также на выезде крупно разгромила Эстонию — 4:0. Дублем отметился нападающий Райан Бабел.

Эта победа позволила сборной Германии набрать 12 очков и возглавить турнирную таблицу в группе. У Северной Ирландии столько же баллов.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир

Группа C

Эстония — Голландия — 0:4 (0:1)

Голы: Бабел, 17 (0:1). Бабел, 48 (0:2). Депай, 76 (0:3). Вайналдум, 87 (0:4).

Эстония: Лепметс, Клаван, Тенисте, Тамм, Калласте, Метс, Кяйт, Айнсалу (Дмитриев, 88), Зенев (Лийвак, 60), Ойямаа (Саппинен, 85), Сорга.

Голландия: Силлессен, Блинд, ван Дейк, Фелтман, де Лигт, Вайналдум, Преппер, Ф.де Йонг (Л.де Йонг, 71), Бабел (Стротман, 84), Депай, Мален (Бергхейс, 63).

Предупреждения: Тенисте, 54. Тамм, 70. Фелтман, 73. Метс, 86.

Судья: Бойко (Украина).

9 сентября. Таллин. Стадион «А Ле Кок Арена».

Северная Ирландия — Германия — 0:2 (0:0)

Голы: Хальстенберг, 48 (0:1). Гнабри, 90+3 (0:2).

Северная Ирландия: Пикок-Фарррелл, Даллас, Льюис, Каткарт, Дж.Эванс, Дэйвис, Сэвилл (Магеннис, 70), Макгинн (Уайт, 59), К.Эванс, Макнэйр, Вашингтон (Лейвери, 83).

Германия: Нойер, Клостерманн, Зюле, Гинтер (Та, 40), Хальстенберг, Киммих, Брандт, Кроос, Гнабри, Вернер (Хаверц, 68), Ройс (Эмре Джан, 85).

Предупреждения: Макнэйр, 43. Сэвилл, 55. Гнабри, 67.

Судья: Орсато (Италия).

9 сентября. Белфаст. Стадион «Уиндзор Парк».

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира