Георгий Джикия: «Гол Жиркова переписали на шотландца? Мы отдаем этот мяч Юре»

Защитник сборной России Георгий Джикия после гостевой победы над Шотландией в отборочном цикле Евро-2020 (2:1) заметил, что не удивлен игрой 36-летнего Юрия Жиркова. Футболист «Зенита» принял участие в решающей голевой атаке, но мяч был записан как автогол шотландского защитника Стивена О`Доннела.

— Когда наша сборная не реализовала моменты, попадала в штанги, вас не посещала мысль, что могут наказать за такую расточительность?

— Да не сказал бы. В принципе, контролировали игру. Да, есть такое правило: не забиваешь ты — забивают тебе. Но мы справились. Ничего серьезного у шотландцев не было. Гильерме отлично играл на выходах, страховал нас.

— Жирков удивляет в свои 36 лет?

— Он молодец, забил потрясающий гол сегодня.

— Отобрали гол, переписали на шотландца...

— Ну если бы не Юра, в том эпизоде шотландец бы выбил мяч. Мы ему отдаем этот гол (улыбается). Он большущий молодец, что добежал, оказался в нужном месте, забил.

— Хватит сил на матч с Казахстаном, чтобы сыграть так же, как сегодня?

— Посмотрим, у нас есть два дня. Успеем восстановиться. Думаю, все будет хорошо. Играем дома, при своих болельщиках. Это другие эмоции. Все должно быть нормально. (Александр Рогулев)

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