Где пройдет Евро-2020? У УЕФА нет окончательного ответа

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не получил подтверждения о готовности принять матчи чемпионата Европы-2020 от всех 12 городов. Именно из-за этого сегодня в Ньоне решили перенести заседание исполкома с 27 мая на 17 июня.

Предположительно, весь процесс тормозят Рим, Бильбао и Амстердам. Из-за них невозможно составить и утвердить новое расписание матчей, определить города, где они состоятся, и заново организовать продажу билетов.

Евро должен был пройти в июне и июле 2020 года в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Санкт-Петербурге, Будапеште, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Глазго, Бильбао, Амстердаме. Из-за пандемии COVID-19 его перенесли на год, новые сроки — с 11 июня по 11 июля. Многие из упомянутых городов подтвердили свою готовность — в том числе, Санкт-Петербург, Копенгаген, Дублин, Глазго, Мюнхен.

— В принципе, идея осталась той же — провести турнир в тех же 12 городах. На сегодня с девятью из них все решено. В трех других есть некоторые вопросы, которые мы продолжаем обсуждать. Если не удастся играть в 12 городах, готовы сделать это в десяти, девяти или восьми, — сказал на днях президент УЕФА Александер Чеферин в интервью BeIn. (Александр Бобров)