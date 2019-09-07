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Гарет Саутгейт — о матче с Болгарией: «Я всегда уверен в Кейне»

7 сентября 2019, 22:27
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал результат отборочного матча Евро-2020 против Болгарии (4:0).

— Считаю, что иногда слишком усложняли игру: делали лишние передачи, — цитирует тренера BBC. — Соперник выстроил плотную оборону, которую сложно было пройти.

Я всегда уверен в Кейне. На каждый тренировке он отрабатывает удары с точки. И мы видим, что это приносит свои плоды.

Стерлинг провел отличный матч. Только расстроился, что не сделал хет-трик.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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