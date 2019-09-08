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Финляндия — Италия: стали известны стартовые составы команд

20:37
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Стали известны стартовые составы на матч отборочного этапа Евро-2020 между сборными Финляндии и Италии. Встреча пройдет в Тампере, Финляндия. Начало — 21:45 (мск)/

Состав Финляндии: Храдецки, Гранлунд, Араюри, Тойвио, Вяйсянен, Уронен, Лод, Камара, Шюллер, Лаппалайнен, Пукки

Состав Италии: Доннарумма, Иццо, Ачерби, Бонуччи, Эмерсон, Жоржинью, Сенси, Барелла, Кьеза, Иммобиле, Пеллегрини

Финляндия — Италия

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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