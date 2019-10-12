Фернанду Сантуш: «После второго гола игроки начали думать о матче с Украиной»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал победу над командой Люксембурга (3:0) в матче отборочного турнира Евро-2020. Действующие чемпионы Европы на 5 очков отстают от Украины, но имеют игру в запасе.

— Мы уже думаем о решающей игре с Украиной, — цитирует Сантуша официальный сайт УЕФА. — Осталось четыре финала, этот окончен. Хотим закончить на первом месте в группе. В первые 25 минут мы играли очень хорошо, создавали моменты. Затем Люксембург стал действовать лучше, но не создавал моментов. После второго гола игроки начали думать об Украине.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира