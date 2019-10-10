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Федун ждет победы России и не говорит о новом тренере «Спартака»

10 октября 2019, 21:30
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Владелец «Спартака» Леонид Федун в преддверии отборочного матча Евро-2020 между сборными России и Шотландии рассказал, чего ждет от игры, а также ответил на вопрос о будущем тренере «Спартака».

— Какие у Вас ожидания перед матчем?

— Должны побеждать.

— А когда прояснится ситуация с главным тренером «Спартака»?

— Не комментирую.

— Может, хотя бы какие-то даты?

— Не комментирую, понимаете? (Александр Рогулев)

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Результаты опроса

проголосовало: 9309
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Как закончится матч отбора Евро-2020 Россия — Шотландия?
Победой России с разностью в один-два мяча
63.9%
Крупной победой России
12.9%
Вничью
13.8%
Победой Шотландии с разностью в один-два мяча
6.5%
Крупной победой Шотландии
2.9%
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