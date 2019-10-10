Федун ждет победы России и не говорит о новом тренере «Спартака»
10 октября 2019, 21:30
Владелец «Спартака» Леонид Федун в преддверии отборочного матча Евро-2020 между сборными России и Шотландии рассказал, чего ждет от игры, а также ответил на вопрос о будущем тренере «Спартака».
— Какие у Вас ожидания перед матчем?
— Должны побеждать.
— А когда прояснится ситуация с главным тренером «Спартака»?
— Не комментирую.
— Может, хотя бы какие-то даты?
— Не комментирую, понимаете? (Александр Рогулев)
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Как закончится матч отбора Евро-2020 Россия — Шотландия?
Победой России с разностью в один-два мяча
63.9%
Крупной победой России
12.9%
Вничью
13.8%
Победой Шотландии с разностью в один-два мяча
6.5%
Крупной победой Шотландии
2.9%
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