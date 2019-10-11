Федор Кудряшов: «Во втором тайме Шотландия позволила нам больше, чем в первом»

Защитник сборной России Федор Кудряшов прокомментировал победу над командой Шотландии (4:0) в матче отборочного цикла Евро-2020.



— Все очень по делу, особенно во втором тайме, с чем это связано?

— Тренерский штаб внес определенные коррективы. Мы попытались сделать так, как нас попросили.

— Попросили больше играть низом?

— Потребовали! Думаю, во втором тайме соперник позволил нам больше, чем в первом. Не знаю, с чем это связано, но свободных зон стало больше.

— Не слишком ли предсказуемый соперник?

— Наш тренерский штаб разбирает каждого соперника и доносит нам то, на что стоит обратить внимание в игре. Мы знали слабые и сильные стороны противника и пытались на них надавить.

— Атмосфера была особенной?

— Приятно, что в такую погоду нас пришло поддержать 80 тысяч болельщиков. Поддержка чувствовалась, хотелось порадовать болельщиков. (Илья Андреев)