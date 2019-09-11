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Федор Кудряшов: «Нужно обязательно выигрывать следующий матч с Шотландией»

06:13
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Защитник сборной России Федор Кудряшов рассчитывает на победу в следующем матче отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии.

— Чтобы не допустить того, что случилось в Лиге наций, нужно обязательно выигрывать следующую игру с Шотландией, — цитируют «Известия» Кудряшова. — Думаю, тренерский штаб ментально подготовил нас к тому, чтобы таких осечек больше не случалось.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Дополнительная информация

https://iz.ru/919971/sevastian-terletckii/vziat-piat-rossiia-mozhet-dosrochno-poluchit-putevku-na-evro-2020

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