Фан-зоны во время Евро-2020 будут организованы по всей России

Наблюдательный совет оргкомитета чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге одобрил порядок организации зон публичного просмотра матчей для болельщиков на всей территории России. Предложения об организации дополнительных фан-зон в дни матчей турнира были направлены во все регионы России, и около 40 из них на данный момент подтвердили намерение принять участие в проекте.

— Фан-зоны стали, пожалуй, одним из самых успешных проектов прошлогоднего чемпионата мира по футболу, и нас приятно удивило, что желание организовать такие площадки во время Евро-2020 высказали власти городов, которые не участвовали в проведении ЧМ-2018. Мы уверены, что совместный просмотр матчей чемпионата Европы придаст сборной России дополнительных сил, подарит незабываемые впечатления болельщикам по всей стране и повысит интерес россиян к футболу, — приводит РИА «Новости» слова генерального директора оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексея Сорокина.

Матчи чемпионата Европы-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. В Санкт-Петербурге состоятся четыре матча турнира. Сборная России уже гарантировала себе участие в чемпионате.

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