Евгений Левченко: "Другого решения от Шевченко по Ракицкому и быть не могло"

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко назвал правильным решение главного тренера национальной команды Андрея Шевченко не вызывать Ярослава Ракицкого на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Португалии и Люксембурга. Зимой хавбек перешел из "Шахтера" в "Зенит".

"Другого решения от Шевченко по Ракицкому и быть не могло. На данный момент, в сложившейся ситуации абсолютно верное решение", - написал Левченко в Твиттере.

Левченко - воспитанник донецкого футбола. Большую часть футбольной карьеры он провел в голландских клубах. Также он защищал цвета дубля московского ЦСКА, а с 2009 по 2010 год выступал в "Сатурне".