Евгений Коноплянка: "Мне не хватает Ракицкого в сборной"

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка признался, что ему не хватает Ярослава Ракицкого. Защитник не был вызван в национальную команду после перехода в "Зенит".

- Как вы воспринимаете то, что в сборной уже нет Ярослава Ракицкого?

– Говорил с ним после перехода. Мне его не хватает. Уверен, что каждый поддержит мои слова. Как тренеры, так и футболисты. Мы знаем его сильные качества как защитника. Я его долго знаю как человека. Это его выбор. Больше не буду продолжать.

- Что будете делать, если вам придет предложение из России?

– Этот вопрос вообще не подходит, правильно? Я же в сборной. Сейчас скажу, что не перейду – будет плевок в сторону Ярика. Скажу, что перейду – меня сейчас..., - цитирует Коноплянку Tribuna.com.

22 марта сборная Украины сыграет со сборной Португалии в отборочном турнире Евро-2020, а 25 марта - против сборной Люксембурга. Оба матча украинцы проведут на выезде.