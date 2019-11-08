Ерохин вызван в сборную России

Для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы-2020 с Бельгией (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле) в расположение сборной России вызван полузащитник «Зенита» Александр Ерохин.

Ранее стало известно, что полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не поможет сборной России в предстоящих матчах отбора из-за травмы.

В этом сезоне Ерохин провел 16 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.

Сборная России назвала состав на матчи с Бельгией и Сан-Марино

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